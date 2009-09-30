Вартан Мазалов
№12
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 10:30
Чита
0 : 2
Анжи
2'
2'
2'
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 10:30
2'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Чита
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
16.06.2009 16 июня 2009 вт 15:00
Сибирь
2 : 1
Анжи
16.06.2009 16 июня 2009 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Сибирь
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
13.06.2009 13 июня 2009 сб 14:00
Урал
0 : 2
Анжи
13.06.2009 13 июня 2009 сб 14:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Урал
0
Анжи
2
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
02.06.2009 02 июня 2009 вт 16:30
Анжи
3 : 0
Чита
02.06.2009 02 июня 2009 вт 16:30
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Анжи
3
Чита
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
22.05.2009 22 мая 2009 пт 17:00
Волга
1 : 1
Анжи
24'
24'
24'
22.05.2009 22 мая 2009 пт 17:00
минуты: 1' - 56'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волга
1
Анжи
1
минуты: 1' - 56' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
14.05.2009 14 мая 2009 чт 17:30
Волгарь
1 : 3
Анжи
44'
44'
44'
14.05.2009 14 мая 2009 чт 17:30
44'
минуты: 1' - 75'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Волгарь
1
Анжи
3
минуты: 1' - 75' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 16:00
Анжи
1 : 1
Краснодар
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Анжи
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 14:00
Носта
2 : 2
Анжи
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Носта
2
Анжи
2
минуты: 1' - 52' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 15:00
Анжи
2 : 0
Балтика
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 15:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Анжи
2
Балтика
0
минуты: 1' - 80' / Россия. Первый дивизион, 4 тур