Григорий Кенкишвили
№8
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 18:00
Балтика
1 : 2
Луч
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Балтика
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 16:00
Урал
0 : 0
Балтика
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Урал
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
12.08.2009 12 авг. 2009 ср 20:00
Балтика
1 : 1
Волгарь
12.08.2009 12 авг. 2009 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
09.07.2009 09 июля 2009 чт 16:00
Носта
0 : 1
Балтика
38'
38'
38'
09.07.2009 09 июля 2009 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
25.05.2009 25 мая 2009 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Балтика
25.05.2009 25 мая 2009 пн 11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
11.05.2009 11 мая 2009 пн 17:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
90'
90'
90'
11.05.2009 11 мая 2009 пн 17:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 76' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 18:30
Балтика
0 : 0
Волга
43'
43'
43'
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
08.04.2009 08 апр. 2009 ср 16:30
Волгарь
1 : 1
Балтика
08.04.2009 08 апр. 2009 ср 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Волгарь
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
31.03.2009 31 марта 2009 вт 18:30
Балтика
1 : 0
Краснодар
48'
48'
48'
31.03.2009 31 марта 2009 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Балтика
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур