Марат Сафин
№15
Полузащитник
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Команда
Зенит-Ижевск
Возраст
35
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 15:00
Зенит-Ижевск
0 : 1
Краснодар
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 15:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Зенит-Ижевск
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 88' / Россия. Кубок, 1/16 финала