Иван Курданин
№24
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.07.2010 13 июля 2010 вт 17:00
Мордовия
1 : 2
Динамо
13.07.2010 13 июля 2010 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Мордовия
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала