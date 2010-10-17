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Коронавирус
Максим Зиновьев
№5
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Мордовия
0 : 0
Луч
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Мордовия
0
Луч
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
8:00
Луч
1 : 1
Краснодар
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
8:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
1
Краснодар
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
Динамо
1 : 1
Луч
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
Химки
1 : 1
Луч
84'
84'
84'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Химки
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
11:00
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
26'
39'
26'
39'
26'
39'
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Луч
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
11:00
Луч
4 : 3
Авангард
06.07.2010
06 июля 2010
вт
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Луч
4
Авангард
3
был в запасе
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
Луч
2 : 0
Мордовия
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Луч
2
Мордовия
0
был в запасе
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
Краснодар
3 : 0
Луч
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
3
Луч
0
был в запасе
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
Луч
0 : 3
Динамо
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Луч
0
Динамо
3
минуты: 1' - 67' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
Балтика
1 : 0
Луч
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Луч
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Сочи
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
Луч
1 : 0
Урал
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Луч
1
Урал
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
Луч
1 : 1
Иртыш
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1
Иртыш
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
9:00
Луч
0 : 0
Химки
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
9:00
минуты: 1' - 16'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Луч
0
Химки
0
минуты: 1' - 16' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
68'
68'
68'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур