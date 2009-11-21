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Станислав Хотеев
№27
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Томь
2 : 1
Ростов
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Томь
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
16:15
Ростов
1 : 2
Сатурн
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
1
Сатурн
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Спартак
5 : 1
Ростов
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
5
Ростов
1
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Ростов
1 : 2
Рубин
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1
Рубин
2
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
Ахмат
1 : 3
Ростов
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1
Ростов
3
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
Ростов
2 : 2
Москва
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Москва
2
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ростов
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
Ростов
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
3
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
17:30
Зенит
2 : 0
Ростов
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
2
Ростов
0
был в запасе
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
19:30
Ростов
1 : 0
ЦСКА
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1
ЦСКА
0
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2
Ростов
2
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
Ростов
0 : 1
Динамо
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0
Динамо
1
был в запасе
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
Ростов
2 : 0
Химки
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
2
Химки
0
был в запасе
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
18:30
Локомотив
2 : 0
Ростов
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2
Ростов
0
был в запасе
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
Ростов
0 : 0
Томь
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0
Томь
0
был в запасе
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
Сатурн
4 : 0
Ростов
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сатурн
4
Ростов
0
был в запасе
11.07.2009
11 июля 2009
сб
20:00
Ростов
0 : 1
Спартак
11.07.2009
11 июля 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
Рубин
0 : 2
Ростов
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
Ростов
1 : 1
Ахмат
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1
Ахмат
1
был в запасе
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
Москва
2 : 0
Ростов
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Москва
2
Ростов
0
был в запасе
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