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Лионель Месси
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Фигурное катание
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Олимпиада
Коронавирус
Дмитрий Иванов
№5
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2012/2013
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
был в запасе
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
3
Химки
2
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
0
Химки
1
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур