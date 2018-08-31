Дмитрий Иванов
№5
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
был в запасе
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
был в запасе
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
3
Химки
2
был в запасе
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
0
Химки
1
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур