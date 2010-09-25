Олег Малюков
№27
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Балтика
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Балтика
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
Сочи
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Сочи
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 19:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Луч
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Луч
0
был в запасе
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:30
Авангард
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Авангард
1
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
09.07.2010 09 июля 2010 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
6 : 1
Волгарь
09.07.2010 09 июля 2010 пт 19:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Волгарь
1
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
Мордовия
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Мордовия
3
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Краснодар
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Краснодар
0
был в запасе
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Балтика
57'
57'
57'
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Балтика
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Сочи
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
Урал
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
16'
16'
16'
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
минуты: 1' - 24'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 24' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Волга
65'
65'
65'
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Химки
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
Луч
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 4 тур
СКА-Хабаровск
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе