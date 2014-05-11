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Ринат Мавлетдинов
№14
Полузащитник
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Команда
Сатурн
Возраст
32
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Луч
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Луч
1
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
Сибирь
1 : 1
Луч
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
минуты: 1' - 52'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Сибирь
1
Луч
1
минуты: 1' - 52' / Россия. ФНЛ, 35 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
Луч
0 : 1
Сочи
90'
90'
90'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
0
Сочи
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Мордовия
1
Луч
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 33 тур
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
11:00
Луч
0 : 3
Арсенал
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
11:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Луч
0
Арсенал
3
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
Луч
2 : 1
Ротор
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2
Ротор
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
Луч
1 : 0
Спартак-Нальчик
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
8:00
Луч
1 : 1
Балтика
09.03.2014
09 марта 2014
вс
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
был в запасе
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 1
Луч
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1
Луч
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
Луч
1 : 1
Мордовия
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
минуты: 1' - 34'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 34' / Россия. ФНЛ, 15 тур
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
18:00
Арсенал
0 : 3
Луч
90'
90'
90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
18:00
90'
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
0
Луч
3
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
23.07.2013
23 июля 2013
вт
11:00
Луч
1 : 0
Уфа
23.07.2013
23 июля 2013
вт
11:00
минуты: 1' - 42'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
1
Уфа
0
минуты: 1' - 42' / Россия. ФНЛ, 4 тур
18.07.2013
18 июля 2013
чт
17:00
Химик
1 : 0
Луч
18.07.2013
18 июля 2013
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химик
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур