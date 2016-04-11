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Олимпиада
Коронавирус
Михаил Комаров
№27
Вратарь
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Команда
Возраст
37
Рост
194
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Армавир
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
Балтика
0 : 1
Армавир
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0
Армавир
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
16.03.2016
16 марта 2016
ср
16:00
Сибирь
2 : 2
Армавир
16.03.2016
16 марта 2016
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Армавир
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 0
Волга
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
13:00
Тосно
1 : 0
Армавир
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тосно
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 3
Арсенал
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
0 : 1
Армавир
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
0
Армавир
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Армавир
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
1
Армавир
0
был в запасе
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
2
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
16:30
Армавир
1 : 2
Балтика
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Армавир
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Волга
1 : 0
Армавир
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
18:00
Армавир
0 : 0
Тосно
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
18:00
минуты: 1' - 12'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Армавир
0
Тосно
0
минуты: 1' - 12' / Россия. ФНЛ, 5 тур
20.07.2015
20 июля 2015
пн
19:00
Арсенал
0 : 0
Армавир
20.07.2015
20 июля 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Арсенал
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2015
15 июля 2015
ср
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Армавир
15.07.2015
15 июля 2015
ср
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
СКА-Хабаровск
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
12.07.2015
12 июля 2015
вс
12:00
Зенит-2
0 : 0
Армавир
12.07.2015
12 июля 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур