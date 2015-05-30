Артем Даниленко
№39
Нападающий
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Команда
Возраст
31
Рост
189
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Сибирь
4 : 3
Волга
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сибирь
4
Волга
3
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Волга
1 : 2
Тюмень
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волга
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 33 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:00
Тосно
1 : 0
Волга
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тосно
1
Волга
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волга
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2
Волга
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Волга
2 : 1
Луч
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Волга
2
Луч
1
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
Крылья Советов
1 : 0
Волга
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
1
Волга
0
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
Сочи
0 : 1
Волга
78'
78'
78'
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
0
Волга
1
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:00
Волгарь
1 : 0
Волга
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
06.07.2014 06 июля 2014 вс 15:00
Волга
2 : 0
Сибирь
90'
90'
90'
06.07.2014 06 июля 2014 вс 15:00
90'
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волга
2
Сибирь
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур