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Олимпиада
Коронавирус
Артем Даниленко
№39
Нападающий
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Команда
Возраст
31
Рост
189
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
Сибирь
4 : 3
Волга
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сибирь
4
Волга
3
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Волга
1 : 2
Тюмень
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волга
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 33 тур
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:00
Тосно
1 : 0
Волга
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тосно
1
Волга
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волга
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2
Волга
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Волга
2 : 1
Луч
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Волга
2
Луч
1
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:30
Крылья Советов
1 : 0
Волга
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:30
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
1
Волга
0
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
Сочи
0 : 1
Волга
78'
78'
78'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
0
Волга
1
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
Волгарь
1 : 0
Волга
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
06.07.2014
06 июля 2014
вс
15:00
Волга
2 : 0
Сибирь
90'
90'
90'
06.07.2014
06 июля 2014
вс
15:00
90'
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волга
2
Сибирь
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур