Александр Бураков
№27
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
Авангард
0 : 1
Химки
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
15.06.2010 15 июня 2010 вт 17:30
Авангард
1 : 0
Волгарь
15.06.2010 15 июня 2010 вт 17:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Авангард
1
Волгарь
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
Авангард
1 : 3
Ротор
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Авангард
1
Ротор
3
был в запасе
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:30
Авангард
1 : 1
Балтика
52'
52'
52'
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:30
минуты: 40' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Авангард
1
Балтика
1
минуты: 40' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур