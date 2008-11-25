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Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
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Олимпиада
Коронавирус
Мирел Радои
№8
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
174
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
25.11.2008
25 нояб. 2008
вт
22:45
Бавария
3 : 0
Стяуа
25.11.2008
25 нояб. 2008
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Бавария
3
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур