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Лионель Месси
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Олимпиада
Коронавирус
Козмин Моци
№27
Защитник
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Команда
Лудогорец
Возраст
36
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
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2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2009/2010
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Лудогорец
1 : 3
ЛАСК
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лудогорец
1
ЛАСК
3
был в запасе
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Антверпен
3 : 1
Лудогорец
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Антверпен
3
Лудогорец
1
был в запасе
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Тоттенхэм
4 : 0
Лудогорец
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Тоттенхэм
4
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Лудогорец
1 : 3
Тоттенхэм
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лудогорец
1
Тоттенхэм
3
был в запасе