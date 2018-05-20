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Богдан Лобонц
№18
Вратарь
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Команда
Возраст
43
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Сассуоло
0 : 1
Рома
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
0
Рома
1
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
21:45
Рома
0 : 0
Ювентус
13.05.2018
13 мая 2018
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
0
Ювентус
0
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:00
Рома
4 : 1
Кьево
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4
Кьево
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:00
СПАЛ
0 : 3
Рома
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
СПАЛ
0
Рома
3
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Рома
2 : 1
Дженоа
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2
Дженоа
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
21:45
Лацио
0 : 0
Рома
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
0
Рома
0
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
Рома
0 : 2
Фиорентина
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
0
Фиорентина
2
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Рома
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кротоне
0
Рома
2
был в запасе
09.03.2018
09 марта 2018
пт
22:45
Рома
3 : 0
Торино
09.03.2018
09 марта 2018
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3
Торино
0
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:45
Наполи
2 : 4
Рома
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
2
Рома
4
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
Рома
0 : 2
Милан
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0
Милан
2
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:00
Удинезе
0 : 2
Рома
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0
Рома
2
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
22:45
Рома
5 : 2
Беневенто
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
5
Беневенто
2
был в запасе
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
14:30
Верона
0 : 1
Рома
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
0
Рома
1
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
22:45
Рома
0 : 1
Сампдория
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
0
Сампдория
1
был в запасе
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
22:45
Сампдория
1 : 1
Рома
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
1
Рома
1
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
Интер
1 : 1
Рома
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1
Рома
1
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:00
Рома
1 : 2
Аталанта
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1
Аталанта
2
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Рома
1 : 1
Сассуоло
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1
Сассуоло
1
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:30
Кьево
0 : 0
Рома
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0
Рома
0
был в запасе
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