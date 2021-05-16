Сергей Терехов
№13
Защитник
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Команда
Сочи
Возраст
30
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Химки
0 : 0
Сочи
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Химки
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
Краснодар
1 : 3
Сочи
61'
61'
61'
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
1
Сочи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
Уфа
2 : 3
Сочи
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Уфа
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:30
Сочи
2 : 1
ЦСКА
35'
35'
35'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Сочи
1 : 2
Зенит
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
55', 55'
55', 55'
55', 55'
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
55', 55'
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
63'
63'
63'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
53'
53'
53'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
53'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:30
Сочи
1 : 0
Спартак
26'
26'
26'
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
1
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
Урал
1 : 0
Сочи
19'
45'
19'
45'
19'
45'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:00
ЦСКА
1 : 1
Сочи
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
53'
53'
53'
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
53'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
78'
78'
78'
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Сочи
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Зенит
3 : 1
Сочи
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 20:00
Сочи
1 : 1
Краснодар
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Сочи
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур