Дмитрий Изотов
№22
Вратарь
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Команда
Возраст
37
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 12:00
Уфа
0 : 0
Луч
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Уфа
0
Луч
0
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
1
Уфа
1
был в запасе
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
Уфа
2 : 1
Ангушт
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Уфа
2
Ангушт
1
был в запасе
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
Уфа
0 : 3
Сибирь
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Уфа
0
Сибирь
3
был в запасе
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
2 : 0
Уфа
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2
Уфа
0
был в запасе
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:00
Уфа
3 : 0
Мордовия
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Уфа
3
Мордовия
0
был в запасе