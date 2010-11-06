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Коронавирус
Тамерлан Варзиев
№24
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Волгарь
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Волгарь
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 1
Авангард
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Волгарь
3
Авангард
1
был в запасе
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 1
Волгарь
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Ротор
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:00
Мордовия
1 : 1
Волгарь
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Мордовия
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 33'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 33' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
16'
16'
16'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
16'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Иртыш
1
Волгарь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Урал
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
Волгарь
1 : 0
Волга
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
6 : 1
Волгарь
09.07.2010
09 июля 2010
пт
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Волгарь
1
был в запасе
06.07.2010
06 июля 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.07.2010
06 июля 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Волгарь
2 : 1
Луч
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Волгарь
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
СКА-Хабаровск
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волгарь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
Авангард
1 : 0
Волгарь
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Авангард
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Волгарь
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
Краснодар
2 : 0
Волгарь
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Краснодар
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 0
Динамо
45'
45'
45'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
3
Динамо
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Сочи
1 : 1
Волгарь
32'
32'
32'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Сочи
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
Балтика
1 : 1
Волгарь
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Балтика
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
Волгарь
2 : 0
Иртыш
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Волгарь
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
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