Камалутдин Ахмедов
№3
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Тюмень
55'
55'
55'
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 16:00
Тюмень
2 : 1
Мордовия
90'
90'
90'
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 16:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Тюмень
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 13:00
Тюмень
1 : 1
Химки
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 13:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Тюмень
1
Химки
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 29 тур
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
22.03.2017 22 марта 2017 ср 15:00
Тюмень
3 : 0
Спартак-Нальчик
22.03.2017 22 марта 2017 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тюмень
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 12:00
Тюмень
0 : 0
Тамбов
19.03.2017 19 марта 2017 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
Тосно
2 : 2
Тюмень
49'
49'
49'
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тосно
2
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 9:00
Луч
1 : 3
Тюмень
19'
19'
19'
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
1
Тюмень
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 15:00
Волгарь
2 : 0
Тюмень
70'
70'
70'
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
2
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Тюмень
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Тюмень
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Мордовия
1
Тюмень
1
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тюмень
3
Сибирь
1
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
02.09.2016 02 сент. 2016 пт 17:00
Химки
3 : 2
Тюмень
02.09.2016 02 сент. 2016 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
3
Тюмень
2
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
62'
62'
62'
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
0
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 16:30
Тюмень
1 : 2
Тосно
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
1
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Луч
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0
Луч
0
был в запасе
31.07.2016 31 июля 2016 вс 16:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Тюмень
31.07.2016 31 июля 2016 вс 16:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-Нальчик
1
Тюмень
1
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016 27 июля 2016 ср 16:00
Тюмень
1 : 0
Волгарь
27.07.2016 27 июля 2016 ср 16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Тюмень
1
Волгарь
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
Зенит-2
1 : 0
Тюмень
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Зенит-2
1
Тюмень
0
был в запасе