Амзор Айларов
№2
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Волгарь
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Волгарь
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волгарь
2
Химки
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 78' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
69'
69'
69'
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
69'
минуты: 66' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Иртыш
1
Волгарь
4
минуты: 66' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Урал
2
Волгарь
0
был в запасе