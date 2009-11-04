Василий Черницын
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
44
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Витязь
2 : 1
Балтика
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Витязь
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
Витязь
2 : 0
Металлург
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Витязь
2
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Витязь
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Витязь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
Луч
0 : 1
Витязь
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
0
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 17:00
Витязь
0 : 0
Урал
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Витязь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
Витязь
0 : 2
Сибирь
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Витязь
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 11:00
Чита
3 : 3
Витязь
77'
77'
77'
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Чита
3
Витязь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 17:00
Витязь
2 : 0
Краснодар
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Витязь
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
29.07.2009 29 июля 2009 ср 16:00
Носта
1 : 1
Витязь
29.07.2009 29 июля 2009 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Носта
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур