Станислав Тарасюк
№24
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
174
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2014 12 марта 2014 ср 18:30
Спартак
0 : 1
Тосно
12.03.2014 12 марта 2014 ср 18:30
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Спартак
0
Тосно
1
был в запасе
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 13:30
Тосно
0(5) : 0(3)
Урал
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0(5)
Урал
0(3)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала