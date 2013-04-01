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Коронавирус
Андрей Смирнов
№3
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
16:00
Уфа
1 : 2
Сочи
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Уфа
1
Сочи
2
был в запасе
25.03.2013
25 марта 2013
пн
16:00
Уфа
0 : 2
Балтика
25.03.2013
25 марта 2013
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Уфа
0
Балтика
2
был в запасе
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
Химки
0 : 1
Уфа
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
0
Уфа
1
был в запасе
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
15:30
Уфа
1 : 0
Ротор
50'
83'
50'
83'
50'
83'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Уфа
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
17:30
Уфа
1 : 1
Волгарь
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Уфа
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
16:00
Новокузнецк
0 : 1
Уфа
5'
90'
5'
90'
5'
90'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Новокузнецк
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
16:00
Урал
4 : 0
Уфа
30'
30'
30'
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Урал
4
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
18:00
Сочи
2 : 1
Уфа
46'
46'
46'
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
19:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
Уфа
3 : 2
Химки
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Уфа
3
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
15:00
Сибирь
0 : 1
Уфа
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
19:00
Ротор
0 : 1
Уфа
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Ротор
0
Уфа
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
71'
71'
71'
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
71'
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 3 тур
09.07.2012
09 июля 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Уфа
49'
49'
49'
09.07.2012
09 июля 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур