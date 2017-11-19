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Олимпиада
Коронавирус
Алексей Михалев
№19
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
13:00
Тамбов
3 : 1
Зенит-2
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
13:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тамбов
3
Зенит-2
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
13:00
Тамбов
2 : 1
Балтика
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Балтика
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:30
Тамбов
4 : 1
Сибирь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
4
Сибирь
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Тюмень
3 : 1
Тамбов
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тюмень
3
Тамбов
1
был в запасе
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тамбов
1
Сочи
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тамбов
3 : 1
Волгарь
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тамбов
3
Волгарь
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тамбов
2
Ротор
1
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
20:00
Балтика
3 : 0
Тамбов
26.07.2017
26 июля 2017
ср
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
3
Тамбов
0
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:00
Авангард
2 : 1
Тамбов
28'
90'
28'
90'
28'
90'
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Авангард
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур