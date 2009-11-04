Анатолий Измайлов
№89
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Витязь
2 : 1
Балтика
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Витязь
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Витязь
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Витязь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
Луч
0 : 1
Витязь
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
0
Витязь
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
Витязь
0 : 2
Сибирь
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Витязь
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 17:00
Волгарь
2 : 1
Витязь
35'
35'
35'
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.06.2009 13 июня 2009 сб 16:00
Металлург
0 : 3
Витязь
13.06.2009 13 июня 2009 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Металлург
0
Витязь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
05.06.2009 05 июня 2009 пт 18:00
Витязь
1 : 1
СКА-Хабаровск
05.06.2009 05 июня 2009 пт 18:00
минуты: 33' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Витязь
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 33' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
25.05.2009 25 мая 2009 пн 16:00
Урал
2 : 1
Витязь
54'
54'
54'
25.05.2009 25 мая 2009 пн 16:00
минуты: 53' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Урал
2
Витязь
1
минуты: 53' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
28.03.2009 28 марта 2009 сб 15:00
Витязь
2 : 1
Носта
47'
47'
47'
28.03.2009 28 марта 2009 сб 15:00
минуты: 36' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Витязь
2
Носта
1
минуты: 36' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур