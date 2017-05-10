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Коронавирус
Роман Григорян
№28
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
170
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
Тамбов
3 : 0
Тосно
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Тамбов
3
Тосно
0
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
13:00
Тамбов
1 : 0
Луч
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
13:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тамбов
1
Луч
0
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
14:00
Тамбов
3 : 0
Волгарь
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тамбов
3
Волгарь
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:00
Зенит-2
3 : 3
Тамбов
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
3
Тамбов
3
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2017
07 апр. 2017
пт
13:00
Тамбов
0 : 1
Балтика
07.04.2017
07 апр. 2017
пт
13:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тамбов
0
Балтика
1
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
15:00
Динамо
3 : 0
Тамбов
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
3
Тамбов
0
был в запасе