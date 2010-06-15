Алексей Архипов
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
171
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
был в запасе
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Краснодар
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Краснодар
0
был в запасе
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:00
Мордовия
1 : 2
Краснодар
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Мордовия
1
Краснодар
2
был в запасе