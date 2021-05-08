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Анзор Саная
№32
Нападающий
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Команда
Енисей
Возраст
32
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2018/2019
08.05.2021
08 мая 2021
сб
13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021
08 мая 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1
Енисей
0
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
3'
3'
3'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
13:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
45'
45'
45'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
29'
29'
29'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
29'
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 45'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1
Енисей
1
минуты: 1' - 45' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Оренбург
1 : 3
Енисей
90'
90'
90'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
1
Енисей
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
13:00
Енисей
3 : 1
Крылья Советов
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур