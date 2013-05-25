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Коронавирус
Алексей Ревякин
№25
Защитник
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Команда
Зенит
Возраст
39
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 0
Урал
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сочи
0
Урал
0
был в запасе
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
16:00
Урал
1 : 0
Балтика
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Урал
1
Балтика
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
17:00
Химки
0 : 0
Урал
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
0
Урал
0
был в запасе
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
Урал
1 : 1
Ротор
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Урал
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
12.03.2013
12 марта 2013
вт
16:00
Урал
1 : 0
Волгарь
12.03.2013
12 марта 2013
вт
16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Урал
1
Волгарь
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
16:30
Урал
0 : 0
Спартак-Нальчик
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Урал
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Урал
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
15:30
Урал
6 : 0
Новокузнецк
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Урал
6
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
16:00
Урал
4 : 0
Уфа
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Урал
4
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
20:00
Балтика
0 : 2
Урал
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
Урал
1 : 0
Химки
39'
39'
39'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
16:00
Сибирь
1 : 3
Урал
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сибирь
1
Урал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
20:00
Волгарь
1 : 1
Урал
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
3 : 2
Урал
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-Нальчик
3
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
31.07.2012
31 июля 2012
вт
16:00
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
31.07.2012
31 июля 2012
вт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
09.07.2012
09 июля 2012
пн
16:00
Урал
4 : 0
Сочи
09.07.2012
09 июля 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Урал
4
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур