Георгий Микадзе
№8
Защитник
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Команда
Афипс
Возраст
37
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
Динамо
4 : 1
Мордовия
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Динамо
4
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 17:00
Мордовия
1 : 0
Сибирь
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур
Мордовия
1
Сибирь
0
был в запасе
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 15:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 15:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 17:00
Мордовия
4 : 0
Торпедо
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Мордовия
4
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Мордовия
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 17:00
Мордовия
2 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 1 тур
Мордовия
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 1 тур