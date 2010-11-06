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Денис Матьола
№5
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Сочи
0
Балтика
2
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
Сочи
1 : 1
Урал
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Сочи
1
Урал
1
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Сочи
2
Иртыш
0
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сочи
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Волга
3
Сочи
0
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Сочи
0
Химки
2
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
Сочи
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Сочи
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 30 тур
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
был в запасе
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
34'
34'
34'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Сочи
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур