Сергей Коровушкин
№18
Полузащитник
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Команда
Волга
Возраст
42
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 15:00
Волга
0 : 3
Зенит
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 15:00
минуты: 1' - 105'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Волга
0
Зенит
3
минуты: 1' - 105' / Россия. Кубок, 1/16 финала