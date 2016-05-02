Алексей Коломийченко
№15
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2016 02 мая 2016 пн 6:00
Луч
1 : 1
Волгарь
14'
14'
14'
02.05.2016 02 мая 2016 пн 6:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 34 тур
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 17:30
Волгарь
1 : 1
Тюмень
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 17:30
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
1
Тюмень
1
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 13:00
Тосно
2 : 2
Волгарь
20.03.2016 20 марта 2016 вс 13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тосно
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 27 тур
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:00
Зенит-2
2 : 3
Волгарь
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Зенит-2
2
Волгарь
3
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
Волгарь
3 : 1
Байкал
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
3
Байкал
1
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
Волга
0 : 1
Волгарь
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Волга
0
Волгарь
1
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
73'
73'
73'
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Волгарь
2
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
90'
90'
90'
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
2
Армавир
0
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
15.07.2015 15 июля 2015 ср 20:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
15.07.2015 15 июля 2015 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
11.07.2015 11 июля 2015 сб 19:00
Волгарь
1 : 1
Сибирь
62'
62'
62'
11.07.2015 11 июля 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 1 тур