Иван Завалий
№17
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
180
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2012 02 мая 2012 ср 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
02.05.2012 02 мая 2012 ср 11:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 17:00
Волгарь
0 : 1
Балтика
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 17:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
Волгарь
0
Балтика
1
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
Химки
1 : 1
Балтика
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
Химки
1
Балтика
1
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
Балтика
1 : 1
Луч
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
Балтика
1
Луч
1
был в запасе
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 17:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 37 тур
Торпедо
1
Балтика
1
был в запасе
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0 : 0
Мордовия
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 19:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Балтика
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
Балтика
2 : 0
Луч
89'
89'
89'
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
89'
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Балтика
2
Луч
0
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
65'
65'
65'
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
Балтика
4 : 1
Химки
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Балтика
4
Химки
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 19:00
Балтика
0 : 1
Сибирь
87'
87'
87'
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 19:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Балтика
0
Сибирь
1
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
Балтика
1 : 3
Торпедо
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
Балтика
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
Мордовия
3 : 1
Балтика
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Мордовия
3
Балтика
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
07.06.2011 07 июня 2011 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Волгарь
07.06.2011 07 июня 2011 вт 19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Балтика
1
Волгарь
0
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
27.05.2011 27 мая 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Балтика
27.05.2011 27 мая 2011 пт 11:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:00
Химки
1 : 1
Балтика
75'
75'
75'
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Химки
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Урал
3 : 0
Балтика
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Урал
3
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:30
Балтика
0 : 0
Динамо
68'
68'
68'
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:30
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 4 тур
Балтика
0
Динамо
0
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 4 тур
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 15:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
73'
73'
73'
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 15:00
73'
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Сибирь
3
Балтика
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур