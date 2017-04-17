Михаил Барановский
№16
Вратарь
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Команда
Возраст
38
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
Химки
1 : 0
Балтика
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
1
Балтика
0
был в запасе
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 20:00
Балтика
0 : 0
СКА-Хабаровск
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 13:00
Тамбов
0 : 1
Балтика
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тамбов
0
Балтика
1
был в запасе
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:00
Балтика
0 : 2
Тосно
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Балтика
0
Тосно
2
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:00
Балтика
0 : 0
Луч
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
0
Луч
0
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Балтика
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-Нальчик
0
Балтика
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
Зенит-2
1 : 1
Балтика
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Зенит-2
1
Балтика
1
был в запасе
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 17:00
Балтика
0 : 3
Динамо
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
0
Динамо
3
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Тюмень
2 : 2
Балтика
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Балтика
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Балтика
1
был в запасе
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 16:00
Тосно
4 : 1
Балтика
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тосно
4
Балтика
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 11 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 12:00
Луч
1 : 1
Балтика
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 20:00
Балтика
1 : 1
Спартак-Нальчик
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:30
Волгарь
1 : 0
Балтика
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
Балтика
0 : 0
Зенит-2
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:30
Динамо
2 : 1
Балтика
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Динамо
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
Балтика
1 : 0
Тюмень
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур