Денис Шевелев
№4
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.07.2011 17 июля 2011 вс 14:00
Новокузнецк
0 : 1
Амкар
17.07.2011 17 июля 2011 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Новокузнецк
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала