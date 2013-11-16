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Коронавирус
Георгий Сахвадзе
№14
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2010/2011
16.11.2013
16 нояб. 2013
сб
13:30
Краснодар
3 : 2
Рязань
16.11.2013
16 нояб. 2013
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
3
Рязань
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
16:00
Рязань
2(4) : 2(2)
Кубань (ЛФЛ)
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Рязань
2(4)
Кубань (ЛФЛ)
2(2)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала