Георгий Сахвадзе
№14
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.11.2013 16 нояб. 2013 сб 13:30
Краснодар
3 : 2
Рязань
16.11.2013 16 нояб. 2013 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
3
Рязань
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 16:00
Рязань
2(4) : 2(2)
Кубань (ЛФЛ)
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Рязань
2(4)
Кубань (ЛФЛ)
2(2)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала