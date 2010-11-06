Александр Перов
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
42
Рост
184
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Краснодар
1
Урал
0
был в запасе
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Краснодар
2
Иртыш
0
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:00
Краснодар
0 : 0
Авангард
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Краснодар
0
Авангард
0
был в запасе