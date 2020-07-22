Хасан Мамтов
№91
Нападающий
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Команда
Кубань
Возраст
37
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
ЦСКА
2 : 0
Тамбов
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
2
Тамбов
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
11.07.2020 11 июля 2020 сб 16:00
Арсенал
2 : 1
Тамбов
11.07.2020 11 июля 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.07.2020 07 июля 2020 вт 18:30
Тамбов
1 : 2
Ахмат
07.07.2020 07 июля 2020 вт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
1
Ахмат
2
был в запасе
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:30
Спартак
2 : 3
Тамбов
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
2
Тамбов
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 17:30
Тамбов
1 : 2
Зенит
01.07.2020 01 июля 2020 ср 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Тамбов
1
Зенит
2
был в запасе
28.06.2020 28 июня 2020 вс 16:30
Урал
2 : 1
Тамбов
90'
90'
90'
28.06.2020 28 июня 2020 вс 16:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Тамбов
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
21.06.2020 21 июня 2020 вс 15:00
Уфа
2 : 1
Тамбов
21.06.2020 21 июня 2020 вс 15:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
2
Тамбов
1
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
3
Крылья Советов
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2020 07 марта 2020 сб 16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
07.03.2020 07 марта 2020 сб 16:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
01.03.2020 01 марта 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
01.03.2020 01 марта 2020 вс 14:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
0
Рубин
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
02.12.2019 02 дек. 2019 пн 19:30
Краснодар
0 : 0
Тамбов
02.12.2019 02 дек. 2019 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
0
Тамбов
0
был в запасе
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 19:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Тамбов
2
Локомотив
3
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1
Тамбов
2
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Сочи
1
Тамбов
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
3
Уфа
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:00
Тамбов
1 : 2
Урал
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:00
минуты: 82' - 82'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Урал
2
минуты: 82' - 82' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
2
Тамбов
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
2
Тамбов
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
2
Ростов
1
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
ЦСКА
2
был в запасе