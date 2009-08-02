Барсег Киракосян
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 14:00
Химки
0 : 2
Динамо
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
0
Динамо
2
был в запасе
24.07.2009 24 июля 2009 пт 18:00
Химки
2 : 0
Амкар
24.07.2009 24 июля 2009 пт 18:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Химки
2
Амкар
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
10.07.2009 10 июля 2009 пт 18:00
Химки
1 : 0
Сатурн
10.07.2009 10 июля 2009 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
1
Сатурн
0
был в запасе
06.07.2009 06 июля 2009 пн 18:00
Химки
2 : 3
Рубин
06.07.2009 06 июля 2009 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Рубин
3
был в запасе
23.05.2009 23 мая 2009 сб 18:00
Ахмат
2 : 0
Химки
23.05.2009 23 мая 2009 сб 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
2
Химки
0
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 18:00
Химки
1 : 1
Москва
16.05.2009 16 мая 2009 сб 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Москва
1
был в запасе
11.05.2009 11 мая 2009 пн 15:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Химки
11.05.2009 11 мая 2009 пн 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак-Нальчик
0
Химки
0
был в запасе
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:45
Химки
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
69'
69'
69'
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:45
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Химки
2
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 15:30
Зенит
4 : 2
Химки
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 15:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4
Химки
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 15:30
Химки
0 : 3
ЦСКА
82'
82'
82'
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
10.04.2009 10 апр. 2009 пт 17:00
Крылья Советов
3 : 0
Химки
10.04.2009 10 апр. 2009 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
3
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур