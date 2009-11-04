Беслан Гублия
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
172
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Волга
2 : 0
Луч
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Волга
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 9:00
Луч
3 : 2
Анжи
12'
12'
12'
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Луч
3
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 18:00
Краснодар
3 : 1
Луч
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
3
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
Луч
0 : 1
Витязь
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
0
Витязь
1
был в запасе
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 11:00
Луч
0 : 0
Урал
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 11:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Луч
0
Урал
0
минуты: 1' - 85' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
29.07.2009 29 июля 2009 ср 11:00
Чита
1 : 6
Луч
29'
82'
29'
82'
29'
82'
29.07.2009 29 июля 2009 ср 11:00
29'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Чита
1
Луч
6
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2009 09 июля 2009 чт 11:00
Луч
2 : 2
Волга
09.07.2009 09 июля 2009 чт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Луч
2
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:30
Волгарь
3 : 1
Луч
63'
63'
63'
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волгарь
3
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
16.06.2009 16 июня 2009 вт 11:00
Луч
2 : 1
Краснодар
76'
76'
76'
16.06.2009 16 июня 2009 вт 11:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Луч
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 89' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
05.06.2009 05 июня 2009 пт 16:00
Носта
2 : 0
Луч
05.06.2009 05 июня 2009 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Носта
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
Витязь
1 : 0
Луч
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Витязь
1
Луч
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 11:00
Луч
1 : 0
Металлург
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 11:00
Луч
2 : 2
СКА-Хабаровск
53'
53'
53'
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Луч
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
31.03.2009 31 марта 2009 вт 10:00
Луч
1 : 1
Чита
14'
14'
14'
31.03.2009 31 марта 2009 вт 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Луч
1
Чита
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур