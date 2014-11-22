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Владимир Гогберашвили
№87
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
165
Вес
58
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Тюмень
0 : 1
Крылья Советов
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тюмень
0
Крылья Советов
1
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
78'
78'
78'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
78'
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
3
Химик
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0
Луч
1
был в запасе
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
17:00
Крылья Советов
2 : 1
Тюмень
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
2
Тюмень
1
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Тюмень
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 3 тур
06.07.2014
06 июля 2014
вс
18:00
Волгарь
2 : 2
Тюмень
28', 30'
28', 30'
28', 30'
06.07.2014
06 июля 2014
вс
18:00
28', 30'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
2
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур