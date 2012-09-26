Василий Бровин
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 15:00
Армавир
0 : 3
Локомотив
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Армавир
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала