Лев Корнилов
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 18:00
Сызрань-2003
0 : 2
Крылья Советов
86'
86'
86'
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/32 финала
Сызрань-2003
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/32 финала