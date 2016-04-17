Антон Киселев
№18
Полузащитник
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Команда
Байкал
Возраст
34
Рост
184
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Балтика
3 : 1
Байкал
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
Байкал
0 : 6
Сибирь
37'
37'
37'
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Байкал
0
Сибирь
6
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
Волга
4 : 1
Байкал
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
27.03.2016 27 марта 2016 вс 10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Байкал
27.03.2016 27 марта 2016 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
0
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
16.03.2016 16 марта 2016 ср 15:00
Тюмень
3 : 1
Байкал
16.03.2016 16 марта 2016 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
3
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
Волгарь
3 : 1
Байкал
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
3
Байкал
1
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 9:00
Байкал
0 : 2
Тосно
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Байкал
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 9:00
Байкал
2 : 1
Зенит-2
60'
60'
60'
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 9:00
60'
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Байкал
2
Зенит-2
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 12:00
Байкал
1 : 0
Балтика
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 12:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Байкал
1
Балтика
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 14 тур
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 12:00
Байкал
1 : 0
Волга
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Байкал
1
Волга
0
был в запасе
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 13:30
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 12:00
Луч
1 : 0
Байкал
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 12:00
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0
Тюмень
0
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 13:30
Байкал
3 : 2
Волгарь
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 13:30
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Байкал
3
Волгарь
2
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
16.07.2015 16 июля 2015 чт 16:00
Тосно
1 : 0
Байкал
16.07.2015 16 июля 2015 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
1
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
Арсенал
2 : 1
Байкал
57'
57'
57'
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Арсенал
2
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур