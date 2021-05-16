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Евгений Городов
№1
Вратарь
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Команда
Краснодар
Возраст
35
Рост
189
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1
Краснодар
3
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
3
Краснодар
1
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:00
Краснодар
1 : 3
Сочи
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
1
Сочи
3
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0
Краснодар
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:00
Краснодар
2 : 2
Зенит
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2
Зенит
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Краснодар
0 : 5
Ахмат
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0
Ахмат
5
был в запасе
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2
Динамо
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:00
Спартак
6 : 1
Краснодар
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
6
Краснодар
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
был в запасе
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Краснодар
5 : 0
Ротор
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
5
Ротор
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Тамбов
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Зенит
3 : 1
Краснодар
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
3
Краснодар
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Краснодар
1 : 3
Спартак
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1
Спартак
3
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3
Рубин
1
был в запасе
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