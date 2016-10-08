Даниил Гавиловский
№1
Вратарь
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Команда
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Возраст
31
Рост
187
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
0
Тамбов
1
был в запасе
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:00
Волгарь
1 : 2
Тамбов
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
1
Тамбов
2
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 15:00
Тамбов
0 : 0
Зенит-2
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тамбов
0
Зенит-2
0
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1
Тамбов
2
был в запасе
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 15:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тамбов
1
Динамо
2
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
0
Тюмень
1
был в запасе
31.07.2016 31 июля 2016 вс 17:00
Тамбов
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
31.07.2016 31 июля 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тамбов
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
был в запасе
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тамбов
3
Сибирь
2
был в запасе
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0
Тамбов
0
был в запасе
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе