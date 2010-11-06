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Коронавирус
Александр Швецов
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Авангард
1 : 5
СКА-Хабаровск
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Авангард
1
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Авангард
1 : 2
Луч
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Авангард
1
Луч
2
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 1
Авангард
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Волгарь
3
Авангард
1
был в запасе
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
Авангард
1 : 1
Мордовия
61'
61'
61'
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Авангард
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 75' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:00
Краснодар
0 : 0
Авангард
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Краснодар
0
Авангард
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 2
Динамо
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Авангард
1
Динамо
2
минуты: 1' - 80' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
18:30
Балтика
2 : 1
Авангард
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
18:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Балтика
2
Авангард
1
минуты: 1' - 80' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
Сочи
1 : 0
Авангард
56'
56'
56'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Сочи
1
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур