Сергей Морозов
№3
Защитник
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Команда
Волга
Возраст
32
Рост
193
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 17:00
Волга
0 : 3
Урал
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 17:00
был в запасе
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Волга
0
Урал
3
был в запасе