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РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Кубок России
Челси
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Фигурное катание
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Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Коронавирус
Сергей Морозов
№3
Защитник
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Команда
Волга
Возраст
32
Рост
193
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
17:00
Волга
0 : 3
Урал
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
17:00
был в запасе
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Волга
0
Урал
3
был в запасе