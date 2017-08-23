Сергей Давыдов
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
КАМАЗ
Возраст
35
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 19:00
Арарат-Армения
2 : 1
Балтика
41'
41'
41'
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 19:00
41'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/32 финала
Арарат-Армения
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/32 финала